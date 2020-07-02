شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق أولى جلسات الربع السنوي الثالث عند مستوى تاريخي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء حيث تراجع "داو جونز" في حين ارتفع "إس أند بي 500" وحقق "ناسداك" مستوى إغلاق قياسي غير مسبوق.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد أظهر المزيد من الحذر وعدم اليقين لدى أعضاء البنك المركزي بشأن الاقتصاد الأمريكي ومدى سرعة تعافيه من جائحة كورونا.



وكشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.3 نقطة في يونيو/حزيران، فيما أضاف القطاع الخاص 2.3 مليون وظيفة في الشهر الماضي.



ومن المنتظر غدا إعلان وزارة العمل الأمريكية عن وتيرة التوظيف عن الشهر الماضي وسط توقعات بإضافة أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة.

Advertisements



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.4% مغلقا عند 39.82 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 39.05 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.8% وأغلق عند 42.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.03 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 25735 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26019 نقطة وأقل مستوى عند 25713 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 10154 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10197 نقطة وأقل مستوى عند 10048 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3116 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3128 نقطة وأقل مستوى عند 3101 نقطة.