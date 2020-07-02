شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% ماحيةً خسائرها السابقة بالجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط إقبال على السلع الزراعية عقب التقرير الفصلي لوزارة الزراعة الأمريكية تزامنا مع انخفاض الدولار.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت في أن المزارعين حددوا 92 مليون فدان من الذرة في موسم الربيع، وهي نسبة دون التوقعات.

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وأوضحت الوزارة الأمريكية بأن المساحة المزروعة من الذرة تقل بخمسة ملايين فدان عن تقديرات تقرير الحادي والثلاثين من مارس/آذار عند 97 مليون فدان، وهو أكبر انخفاض في الربع الثاني منذ عام 1983.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.4% وأغلق عند 3.50 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في جلسة الأربعاء عند 3.53 دولار وأقل سعر عند 3.40 دولار.