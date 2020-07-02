شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. إزاى تشتغل وتكسب فلوس وأنت فى بيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الاتصالات منذ نحو أكثر من شهر مبادرة "شغلك من بيتك"، والتى تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر، وذلك فى إطار إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، وفى ضوء توجيهات الوزير عمرو طلعت نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب واكسابهم مهارات العمل الحُر، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز الأسئلة وأجوبتها عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها.

س- ما هى مبادرة شغلك من بيتك؟

ج- مبادرة شغلك من بيتك، أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" مبادرة "شغلك من بيتك" والتى تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر، والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر، ولا تركز المبادرة على فئة معينة من الشباب كما لا تشترط الخبرة.

س – ما هى المساعدات التى تقدمها المبادرة؟

ج- تقدم المبادرة مساعدات مختلفة للشباب أولها التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية التابعة لجهاتها المختلفة بالإضافة للتدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته.

وليس ذلك فقط بل تقدم الوزارة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضاً بلغة الإشارة فى إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.

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ويشرف على المبادرة عدد من الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية.

س وماذا بعد الحصول على التدريب؟

ج- تقوم وزارة الاتصالات بعد تدريب الشباب المشاركين فى المبادرة بتوفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بعد بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من اشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.

س – هل هناك شباب استفاد من المبادرة؟

ج- نعم بالفعل يعرض موقع المبادرة قصص نجاح لشباب استطاع أن يخطو خطوات مثمرة فى المجال، كما سبق لمعهد التكنولوجيا تدريب نحو 30000 شاب على مهارات العمل الحُر على منصة مهارة تك، كما بلغ عدد المتدربين على نفس المحتوى بلغة الاشارة نحو 6000 متدرب، فيما تخطى عدد المتقدمين للتسجيل بالمبادرة عدد 2500 متقدم حتى شهر مايو.

س – وكيف يتم الاستفادة من المبادرة؟

ج- للراغبين فى الاستفادة من المبادرة كمتدرب أو خبير أو شريك؛ يرجى زيارة موقع