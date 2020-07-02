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شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. تابعوا لقاء النجمة درة في برنامج live مع As3ad عبر إنستجرام ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل لقاء النجمة درة، ضيفة برنامج live مع As3ad الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
يمكنكم متابعة اللايف عبر https://www.instagram.com/youm7/-
تتحدث درة خلال اللايف عن نجاح مسلسلها "بلا دليل"، وكيفية تعلّمها العزف على آلة الهارب، كما ستطلع درة جمهورها على كواليس التحضيرات لعملها القادم، فيلم الكاهن.
ستجيب درة خلال اللقاء على كل ما يدور في أذهان الجمهور حول ما يتعلق بإطلالاتها الفريدة، وجلسات تصويرها المتميزة، التي استمرت حتى خلال فترة حظر فيروس كورونا.
يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة، وشادى أسعد، وتأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم.
برنامج live مع As3ad يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.
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