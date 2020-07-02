شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يخصص فريق عمل للرد على استفسارات الشركات والمستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لليوم السابع ََ، أن الجهاز خصص فريق عمل للرد على استفسارات الشركات والمستوردين بخصوص الإجراءات الجديدة التي أصدرها الجهاز مساء أمس لتزليل العقبات أمام المستوردين والشركات المعنية بالإجراءات الجديدة، وذلك بالإضافة إلى الخط الساخن 155 الخاص باستيراد الأجهزة وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز، علاوة على ما تم نشره على الموقع الرسمى للجهاز والذي يوضح الإجراءات الجديدة للحصول على هذه الخدمات.

كان الجهاز قد أعلن عن إجراءات جديد لاعتماد النوع للأجهزة والمعدات بالرسائل الإستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة منها:

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب لإعتماد أنواع الأجهزة المستوردة طبقاً للنماذج المعدة لذلك والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز ومرفقا به:

الأجهزة المطلوبة.

التقارير الفنية للإختبارات التى تمت على الأجهزة طبقاً للمعلن على الموقع الإلكترونى للجهاز.

شهادة مطابقة المواصفات القياسية.

شهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المقررة طبقاً لما يلي:

أولا: رسوم اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه).

أجهزة لاسلكية: ما يعادل 400 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه)

ثانياً: رسوم اختبار أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- تليفون محمول: ما يعادل 250 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه).

- أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه).

أجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه).

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة فى حساب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسى للبنك المركزى المصرى رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على الكود المؤسسى رقم 40421001.

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يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتباراً من 1/7/2020.

وأصدر جهاز تنظيم الاتصالات، إجراءات جديدة ايضا للحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة، وحدد الجهاز 3 إجراءات للعميل طالب الخدمة للقيام بها لاعتماد نوع الأجهزة.

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول على الخدمة التي يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم الإدارية المقررة لمقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات المعروضة علي الجهاز.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتبار من تاريخ 1/7/2020.

كما أعلن الجهاز عن إجراءات جديدة للإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة منها ​قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة على الجهاز مباشرة، مرفقا به:

كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة.

صورة كاملة من الشهادة الجمركية.

بوليصة الشحن.

فاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد).

قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفى لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكترونى [email protected]

قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التى يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتى تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أى شحنة أو طرد بريدى يتضمن أجهزة تليفون محمول.

قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق فى حساب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسى للبنك المركزى المصرى رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على الكود المؤسسى رقم 40421001.

كذلك أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددى العاملة عليها، ومنها:

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول على الخدمة التى يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز.

- قيام العميل بسداد الرسوم السنوية المقررة لمقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية، ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددى اللازم لها.

- قيام العميل بسداد الرسوم المستحقة فى حساب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسى للبنك المركزى المصرى رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على الكود المؤسسى رقم 40421001.

- استمرار سريان استثناء الجهات المعفاة من رسوم مقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددى بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وكذلك الجهات المعفاة بناء على قرارات سابقة من مجلس إدارة الجهاز نفاذاً للفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

- يعمل بهذا القرار لاحتساب رسوم التراخيص الجديدة اعتبارا من 1/7/2020، أما فيما يتعلق بالترخيص الحالية فيسرى عليها اعتبارا من تاريخ تجديدها فى يناير لعام 2021.