شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يصعد بدعم من تراجع الدولار ومسح يظهر تعافى قطاع التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء بعد بيانات أمريكية متفائلة قلصت الطلب على الدولار كملاذ آمن، بينما أظهر مسح زيادة صغيرة في انتاج قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا بعد انهيار تاريخي بسبب فيروس كورونا. وارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية لشهر يونيو حزيران إلى 50.1 من 40.7 في مايو أيار. وهذه هي المرة الأولى منذ فبراير شباط التي يتخطى فيها المؤشر مستوى 50 نقطة. وصعد الاسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2480 دولار بحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتش. وأمام العملة الأوروبية ارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 90.15 بنس لليورو.

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