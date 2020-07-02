شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن "بشروش" اكتشاف الغاز الجديد بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم شركة إينى الإيطالية، نجاح حفر أول بئر استكشافى فى منطقة امتياز شمال الحماد " بشروش " وفيما يلى أهم المعلومات عن الكشف الجديد والتى كانت كالتالي.

1- يقع فى المياه المصرية فى دلتا النيل بالبحر المتوسط.

2- يقع على عمق 22 مترًا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غرب من حقل نورس وحوالى 1 كم غربًا من حقل بلطيم جنوبى غرب .

3- تم اكتشاف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية فى العصر الميسينى لتكوين أبو ماضى مع وجود خصائص بتروفيزيائية ممتازة.

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4- سيتم اختبار البئر للإنتاج وهو يؤكد امكانات الغاز والمتكثفات فى المياة البحرية المصرية الضحلة.

5- ستبدأ شركة إينى الإيطالية مع شركائها BP وTotal، بالتنسيق مع قطاع البترول المصرى، فى وضع خيارات التصور لهذا الاكتشاف الجديد.

6- بالتوازى مع أنشطة التطوير المرتبطة بهذا الاكتشاف الجديد، ستواصل إينى استكشاف "منطقة نورس الكبرى" بحفر بئر استكشافى آخر يسمى Nidoco NW-1 DIR هذا العام فى امتياز أبو ماضى غرب .

7- اتفاقية امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط،موقعة بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى "ايجاس "، والمقاول" إينى بحصة 37.5٪، مع قيامها باعمال التشغيل، وشركة BP تمتلك 37.5٪، وتوتال تمتلك 25٪ من مصلحة المقاول.