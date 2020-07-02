شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: صرف المنحة لـ1.6 مليونا من العمالة غير المنتظمة أفاد الشمول المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صرف المنحة لعدد 1.6 مليونا من العمالة غير المنتظمة أفاد الدولة المصرية في إتجاه تحقيق الشمول المالي؛ وذلك عبر استخراج كارت ذكي لكل من قام بصرف هذه المنحة، وذلك لكي نحقق بعض الايجابيات التي ستعود بالفائدة عل السادة المواطنين رغم هذه المحنة.

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وأوضحت السعيد أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للإجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.