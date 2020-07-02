شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنهي جلسة متقلبة على ارتفاع بدعم من آمال في لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت آمال في لقاح لكوفيد-19 سوق الأسهم الأوروبية لتغلق مرتفعة اليوم الأربعاء بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقلق مرتبط بصندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة تداول متقلبة مرتفعا 0.2 بالمئة، لكن المؤشرات الرئيسية في بورصات باريس وميلانو ولندن تراجعت حوالي 0.2 بالمئة. وتعافت أسهم شركات الطاقة من خسائر الجلسة السابقة مع صعود أسعار النفط بعد تقارير أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي. Advertisements وجاءت أسهم شركات السياحة والترفيه في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 1.8 بالمئة.

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