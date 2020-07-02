شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. المالية تسدد 160.5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، عددا من الأخبار والأحداث الهامة، لعل أبرزها تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي.

بورصات الخليج

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.04% خاسراً 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2064.39 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.02% خاسراً 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.064 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.43% خاسراً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1272.18 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.40% رابحاً 29.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7253.33 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.06% رابحاً 2.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3518.040 نقطة.

وزيرة التخطيط: نحتاج توحيد المفاهيم وتعريف العمالة غير الدائمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال وهي: قانون العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، من منطلق أهمية وضع تعريفات وطنية يتم الاتفاق عليها بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يخص العمل الرسمي وغير الرسمي، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

وزير الاتصالات: جارى تجهيز 109 مكاتب بريد لتقديم خدمات الشهر العقارى

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، أنه جاري تجهيز 109 مكتب بريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق، حيث تمتلك الهيئة مكاتب بريد في كل القطر المصري وسيتم انتقاء المناسب منها بحسب التوزيع الجغرافي لتقديم الخدمة.وأوضح الوزير أنه سيتم تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر تلك المكاتب ومن خلال موثقين يعملون لدى الشهر العقارى لتقديم الخدمة للمواطنين عبر منافذ البريد التي يتم اختيارها بكل مكتب 2 إلى 3 موثقين.

شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم..و 120 جنيها للكندوز و130 جنيها للضأن

أكدت شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار اللحوم بالأسواق المصرية تشهد استقرارا وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وسجلت اللحوم الضأن اليوم الأرعاء 1 – 7 - 2020 نحو 130 – 160 جنيها، فيما سجلت أسعار اللحوم الجملى 90 – 120 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة .

وسجلت اللحوم البلدى الكندوز بين 120- 150 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها.

وزير المالية: سددنا 160.5 مليار جنيه القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٦٠,٥ مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ وذلك التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.