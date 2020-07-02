شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات يصدر تقرير جودة الخدمة لشهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر مايو لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك في إطار حرص الجهاز علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 26 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى مصر، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها:

مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :

سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

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-جودة الخدمات الصوتية :

فيما يلي اعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر مايو:

لشركة فودافون: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 8 مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مصر الجديدة والعباسية في القاهرة، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (1) مدينة وحي وأهمها في القاهرة مدينتي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد 7 مدينة وحي أهمها في القاهرة الرحاب و في الاسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.

ولشركة اورانج: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 22 مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة والسام في القاهرة والسادس من اكتوبر والشيخ زايد في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد 11 مدينة وحي أهمها عين شمس في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

ولشركة اتصالات: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 20 مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصرو المنيلو شبرا وشبرا الخيمة و المقطم في القاهرة والساحل الشمالي، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد 6 مدن وحي وأهمها مدينتي والعبور والمنيل في القاهرة.

ولشركة وي: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 33 مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر والعباسية وشبرا وشبرا الخيمة وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية ، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد 3 مدن وحي وأهمها في القاهرة مدينتي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد 5 مدن وحي أهمها فيصل في الجيزة .

جودة خدمة البيانات :

بالنسبة لسرعة تنزيل البيانات يتضح من التقرير التفصيلي أنه من اجمالي 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية تم رصد تميز لشركة اورانج في 51 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة اتصالات في 22 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 28 ميجا بيت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة فودافون في 7 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 22 ميجا بيت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة وي في منطقة واحدة وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 24 ميجا بيت في الثانية.

ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.