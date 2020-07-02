شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 3 خدمات جديدة للتسهيل على ذوى الاحتياجات بالتعاون مع "الكهرباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم بشأن الاتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي في إطار اهتمام الدولة والمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاتفاقية ستساعد ذوي الإعاقة أولا تمكين المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الكهرباء لذوي الاحتياجات بصريا وسمعيا، وثانيا وضع شاشات مجهزة لذوي الإعاقة سمعيا في مقر الكهرباء لتسهيل حصولهم على الخدمات من خلالها، ثالثا تخصيص مركز "واصل" للاستعلام والاستفسار عن كل خدمات الكهرباء لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقع اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تأتي أعمال هذه الاتفاقية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة، باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل اتاحة كافة الخدمات الحكومية لذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر.

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وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية للبوابة الالكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر، واتاحة خدمات الشركة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية المزودة بشاشات تعمل باللمس للتواصل الفعّال مع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية وذلك لعدد (25) فرع للشركة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، فضلاً عن إطلاق خدمة الرد على شكاوى واستفسارات خدمات الكهرباء عن طريق المركز التقني لخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وإعاقات التخاطب.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها للتيسير على المواطنين وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتاحة قنوات رقمية ذكية قادرة على التواصل الفعال مع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية واستخدام التطبيقات الحديثة المعدة لذلك.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن اتفاقية التعاون تعكس استراتيجية الدولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما تأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية وتطويع التكنولوجيا المساعدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير الدعم التقني لهم.