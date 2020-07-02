شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإقتصاد الكندى بنسبة 11.6% فى شهر أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الاقتصاد الكندى فى شهر أبريل الماضى بنسبة 11.6% بسبب جائحة كورونا، وفقا لوكالة الإحصاء الكندية.

وسجل إجمالي الناتج المحلي في كندا أكبر تراجع شهري له في أبريل الماضي، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في شهر مارس الذي سبقه، الذي تراجع بنسبة 7.5%.

لكن التوقعات الأولية لوكالة الإحصاء تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بـ3% في مايو الماضي الذي شهد إعادة فتح الاقتصاد بصورة تدريجية.

وسجل قطاع التصنيع تراجعا بنسبة 22.5% في أبريل في ظل إغلاق تام أو جزئي للمصانع بسبب الإجراءات التقييدية الهادفة لمنع انتشار الجائحة.

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