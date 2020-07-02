شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002. ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لصالح بعض النقابات والجمعيات بالمحافظة.

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