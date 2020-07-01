شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط إقبال من المستثمرين على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.



يأتي ذلك رغم الحذر وعدم اليقين الذي أبداه محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لدى أعضاء البنك المركزي بشأن الاقتصاد الأمريكي ومدى سرعة تعافيه من جائحة كورونا.



ومن المنتظر غدا الخميس إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات التوظيف وسط توقعات بإضافة أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة في الشهر الماضي.

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وكشفت بيانات اليوم عن ارتفاع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 51.3 نقطة في يونيو/حزيران من 40.8 نقطة في مايو/أيار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.3% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق المعدن الجلسة عند 18..218 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.85 دولار في حين سجل أقل سعرر عند 18.095 دولار.