شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً باستقرار قطاع الصناعات التحويلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنييه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات ألمحت إلى تعافي قطاعات اقتصادية من تداعيات فيروس كورونا ربما بوتيرة سريعة.



وكشفت بيانات حكومية عن استقرار نشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة عند 50.1 نقطة في يونيو/حزيران، وهي نفس قراءة مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاعا طفيفا إلى 50.2 نقطة.

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كانت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد سجلت انكماشا في الربع السنوي الأول من العام الجاري بنسبة 2.2% في حين توقع محللون انكماشا بنسبة 2%.



ولا تزال الأسواق في ترقب لأحدث التطورات على صعيد مفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي لم تسفر بعد عن أي تقدم يلمح إلى التوصل لاتفاق يعيد صياغة العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2476، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2491 وأقل سعر عند 1.2359.