شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً من أعلى مستوى سجله في 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتنازل المعدن النفيس عن الحاجز النفسي الذي تجاوزه أمس للمرة الأولى في تسع سنوات.



وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي عن حذر وقلق لدى غالبية الأعضاء بشأن عدم يقين متزايد بسبب أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي.

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ومن المنتظر غدا إعلان وزارة العمل الأمريكية عن وتيرة التوظيف عن الشهر الماضي، وأظهرت بيانات اليوم إضافة القطاع الخاص 2.3 مليون وظيفة في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن بأقل من التوقعات بإضافة 2.8 مليون وظيفة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1% إلى 1779.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1807.7 دولار وأقل سعر عند 1767.9 دولار.