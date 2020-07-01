شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره عقب محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وأبقى على خسائره في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكشف اجتماع البنك المركزي الذي عقد الشهر الماضي عن حذر وقلق لدى غالبية الأعضاء بشأن عدم يقين متزايد بسبب أزمة كورونا.



وأعرب بعض الأعضاء في البنك المركزي عن وجود مخاطر محتملة ومتزايدة وعدم يقين غير عادي حول الاقتصاد الأمريكي مما يدعو لتثبيت معدل الفائدة.

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كان الاحتياطي الاتحادي قد توقع عدم رفع الفائدة من مستواها الحالي (قرب الصفر) قبل نهاية عام 2022 على الأقل، كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري بنسبة 6.5%.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 2.3 مليون وظيفة في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن بأقل من التوقعات بإضافة 2.8 مليون وظيفة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.