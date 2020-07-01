شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بعد زيادة قوية في تصاريح البناء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية ف أعقاب بيانات أظهرت المزيد من التحسن في قطاع الإسكان المحلي من آثار جائحة كورونا.



وكشفت بيانات حكومية بأن مؤشر تراخيص البناء في نيوزلندا قفز بنسبة 35.6% في الشهر الماضي بعد هبوط بنسبة 9.9% في قراءة مايو/أيار الماضي.



ويتعافى الاقتصاد النيوزلندي بشكل تدريجي من تداعيات فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله السلبية على الأسواق العالمية ودفع العديد من الاقتصادات نحو الركود.

Advertisements



كان صندوق النقد الدولي قد خفض في تقريره عن يونيو/حزيران التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى انكماش بنسبة 4.9% في العام الجاري من تقديرات أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3%.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" لم يصل لذروته بعد ويتفشى سريعاً، وذلك عقب تجاوز عدد الإصابات عشرة ملايين حالة وصعود الوفيات إلى أكثر من نصف مليون شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6472، وسجل أعلى سعر عند 0.649 وأقل سعر عند 0.644.