شكرا لقرائتكم خبر عن سار وصدارة توقعان عقداً لنقل 125 ألف حاوية من المنتجات السائلة والصلبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وشركة صدارة للكيميائيات "صدارة" اليوم في الرياض اتفاقية خدمات النقل بالخطوط الحديدية.

وحسب بيانات اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها تمتد الاتفاقية لمدة 25 عامًا حيث تشملُ رحلتين يوميًّا من مجمع صدارة الكيميائي إلى ميناء الملك فهد الصناعي، و 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا.

وتتوقع شركة “صدارة” تحقيق عدة نتائج إيجابية من خلال هذه الاتفاقية، أهمها أن يحل النقل بالسكك الحديدية محل حوالي أكثر من 200 ألف شاحنة تنقل منتجات “صدارة” سنويًا إلى موانئ الجبيل إضافة إلى حماية البيئة نتيجة لخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 73% وتوفير وقود الشاحنات.

من جانب آخر، يجري حالياً استكمال تنفيذ أعمال مشروع السكة الحديدية في مدينة الجبيل الصناعية، ومن المتوقع أن تبدأ خدمات النقل لمنتجات شركة صدارة في النصف الثاني من العام 2021.