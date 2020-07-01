الاقتصاد

البنك المركزي الأمريكي يبدي قلقاً من عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت اليوم وقائع ما دار في  اجتماع الاحتياطي الاتحادي في الشهر الماضي والذي أسفر عن قرار بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير.


وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بتسشجيل انكماش نسبته 6.5% خلال عام 2020 ثم تحقيق نمو بنسبة 5% في العام المقبل ونمو بنسبة 3.5% في العام الذي يليه.

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وأكد غالبية أعضاء البنك المركزي في الاجتماع أن هناك عدم يقين متزايد بشأن حالة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس "" كما أن المخاطر تتزايد.


وعلى ما يبدو، يرى الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي في حاجة لمزيد من الدعم والتحفيز من الكونجرس رغم إطلاق برامج دعم بتريليونات الدولارات لدعم الأسر والشركات في مواجهة فيروس "كورونا".


وألمح عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي إلى ضرورة ربط قرارات السياسة النقدية بمعدل التضخم في الفترة المقبلة على عكس ما رأى عضوان فقط بضرورة ربطها بالبطالة.

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