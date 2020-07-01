شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وأبقى على مكاسبه في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 2.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس الثلاثاء في بيانات أولية غير رسمية هبوط مخزون الخام في البلاد بحوالي 8.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 39.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 39.05 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 42 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.03 دولار.