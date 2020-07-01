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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" ينخفض عقب تراجع مبيعاتها في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب إعلان الشركة هبوط مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع السنوي الثاني من السيارات.
وتراجعت مبيعات "جنرال موتورز" بنسبة 34% إلى 492.6 ألف وحدة في الربع السنوي الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تأثير واضح من فيروس "كورونا".
وتراجعت مبيعات الشركة من السيارات بالتجزئة في السوق الأمريكي بنسبة 24% في الربع الثاني بعد انخفاض في أبريل/نيسان بنسبة 35% ثم انخفاض بنسبة 20% في مايو/أيار.
وهبطت مبيعات الشركة من سيارات "شيفروليه" بنسبة 33.6% كما تراجعت مبيعات "جي إم سي" بنسبة 32.9% في الربع الثاني في حين هبطت مبيعات "بويك" و"كاديلاك" بنسبة 35.9% و41.4% على الترتيب.
وعلاوة على ذلك، تراجعت مبيعات الشركة من "سيلفرادو" بنسبة 18.6% إلى 89.46 ألف وحدة في الربع الثاني.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بحلول الساعة 17:20 بتوققيت جرينتش بنسبة 1% إلى 25.04 دولار، وسجل أعلى سعر عند 25.9 دولار وأقل سعر عند 25.01 دولار.
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