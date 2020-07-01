شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم..و 120 جنيها للكندوز و130 جنيها للضأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار اللحوم بالأسواق المصرية تشهد استقرارا وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وسجلت اللحوم الضأن اليوم الأرعاء 1 – 7 - 2020 نحو 130 – 160 جنيها، فيما سجلت أسعار اللحوم الجملى 90 – 120 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة .

وسجلت اللحوم البلدى الكندوز بين 120- 150 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، .

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يذكر أن وزارة الزراعة تسعي لزيادة الإنتاج الحيوانى كما تعمل على حماية المربى الصغير الذى يملك معظم رؤوس الماشية فى مصر من خلال الاهتمام بالتحسين الوراثى للقطعان المحلية، سواء أكانت ماشية لحم أو لبن، وزيادة قدرات مراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءتها، والعمل على تطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وعمل برامج نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بزيادة وتنمية الثروة الحيوانية.