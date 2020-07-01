شكرا لقرائتكم خبر عن نيشن وايد: أسعار المنازل البريطانية تنخفض للمرة الأولى منذ 2012 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في بريطانيا انخفضت في يوليو على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 2012.
وقالت نيشن وايد إن مقياسها لأسعار المنازل هبط 0.1 في المئة مقارنة مع يونيو من العام الماضي.
وتراجعت الأسعار على أساس شهري 1.4 في المئة ولكن ليس بحدة تراجعها في مايو عندها هبطت 1.7 في المئة، في أكبر انخفاض لها في أكثر من 11 عاما.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد قد أشار إلى زيادة سنوية نسبتها واحد في المئة وانخفاض شهري قدره 0.7 في المئة.
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