شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة مع تجاوز قيمة "تويوتا" اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا مستويات قياسية جديدة مما دفع القيمة السوقية للمزيد من الصعود أعلى 200 مليار دولار، وبذلك تتفوق صانعة السيارات الكهربائية على "تويوتا موتور" اليابانية.



وبعد تجاوز "تويوتا"، أصبحت "تسلا" الأمريكية أكبر شركة سيارات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت أكثر من 205 مليارات دولار في حين قدرت قيمة الشركة اليابانية بنحو 203 مليارات دولار.

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وعلى مدار الاثنى عشر شهراً الماضية، ارتفعت قيمة سهم "تسلا" إلى خمسة أضعاف حيث صعد من 230 دولارا إلى أكثر من 1100 دولارا اليوم الأربعاء.



وتجدر الإشارة إلى أن سهم "تسلا" تلقى دعما أمس وأغلق عند مستوى قياسي عقب تسريب رسالة بالبريد الإلكتروني من المدير التنفيذي "إيلون ماسك" للموظفين قائلا إن سهم الشركة ربما يتم ضمه لمؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا في وقت قريب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 1128.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1135.3 دولار وأقل سعر عند 1080.5 دولار.