شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في أمريكا بأكثر من 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 7.2 مليون برميل إلى 533.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بحوالي 2.7 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بنحو 1.2 مليون برميل إلى 256.5 مليون برميل في نفس الفترة في حين انخفض مخزون المقطرات بحوالي 600 ألف برميل إلى 174.1 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزونات الخام بنحو 8.15 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
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