شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري يُكمل أكبر صفقة تمويل مجمع بصيغة المرابحة الإسلامية لبنك سعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن إتمام أكبر صفقة تمويل مجمع بصيغة المرابحة الإسلامية لبنك سعودي بقيمة 1.05 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات وبدون ضمانات مالية.

وأشار البنك أنه قد تمّ الاتفاق على مرابحة التمويل المجمّع بين البنك الأهلي وعدد من البنوك الإقليمية والعالمية بقيادة مصرف إتش إس بي سي ومصرف ميزوهو، وفقاً لصحيفة الجزيرة.

وأوضح البنك أن هذه المرابحة الإسلامية جاءت ضمن استراتيجية البنك الأهلي لتنويع مصادر التمويل.

كما تعتبر هذه الصفقة أول عملية تمويل بالمرابحة الإسلامية تتم هيكلتها وفق المعايير المحدّثة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمصرفية الإسلامية.

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وأوضح البنك أنه وعلى الرغم من الظروف والتقلّبات التي تمرّ بها أسواق الدين حالياً، إلا أنّ الصفقة قد شهدت إقبالاً كبيراً؛ مما يؤكّد على مدى ثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي عامة والبنك الأهلي خاصّة.

وأعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، بقيمة 4.2 مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.