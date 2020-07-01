شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تُعيد جدولة قرض مقدم من صندوق الاسثمارات العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تعديل اتفاقية القرض المؤرخة في 17 سبتمبر 2015 مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن أسباب إعادة جدولة التمويل هو جعل القرض يتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وبحسب البيان، تم تعديل قيمة التمويل من 1.5 مليار ريال إلى 1.306 مليار ريال، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي رهن عقاري بالإضافة إلى سند لأمر.

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وأشار البيان، إلى أن مدة السداد السابقة هي 10 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط في 1 يناير 2018، فيما أصبحت مدة التمويل بعد إعادة الجدولة 9 سنوات وستة أشهر مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط في 1 يناير 2022.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في إرتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.