الاقتصاد

صناعة الورق تُعيد جدولة التمويل القائم من مصرف الإنماء

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية مع مصرف الإنماء، وذلك لإعادة جدولة التمويل القائم مع الشركة والذي يمثل ما يقارب 40% من إجمالي قروض الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن أسباب إعادة جدولة التمويل هي أن تناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة وتحسين دورة رأس المال العامل.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة التمويل السابق يبلغ 275.36 مليون ريال سعودي، مُقسم إلى تسهيل بيع آجل بقيمة 240.43 مليون ريال سعودي، وتمويل اعتمادات مشاركة بقيمة 34.93 مليون ريال.

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وبحسب البيان، يبلغ إجمالي قيمة التمويل المعاد جدولته 282.05 مليون، مقسم الى تسهيل بيع آجل بقيمة 199.79 مليون ريال وتمويل اعتمادات مشاركة بقيمة 82.26 مليون ريال، علماً بأن المبلغ المستحق في سنة 2020 هو 6 مليون ريال سعودي فقط.

وأفاد البيان، بأن مدة سداد تسهيل البيع الآجل السابق هي ستة سنوات شاملة سنة فترة سماح ويبدأ السداد من فبراير 2019، وتنتهي في نوفمبر 2023، فيما تصل مدة سداد تسهيل البيع الآجل بعد إعادة الجدولة إلى سبعة سنوات وتكون أول دفعة سداد في يوليو 2020، وتنتهي في ديسمبر 2026، ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية بقيمة متصاعدة شاملة الأرباح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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