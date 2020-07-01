شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الوطنية العقارية تُقر توزيع أسهم مجانية عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية غير العادلة للشركة الوطنية العقارية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 أسهم مجانية لكل 100 سهم.

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وبحسب البيان، تستحق الأسهم المجانية للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة حتى تاريخ الاستحقاق في يوم 28 يوليو المُقبل، على أن يتم توزيع الأسهم في 3 أغسطس المُقبل.

هذا وأقرت الجمعية بالموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بمبلغ قدره 148.750 ألف دينار.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 5.7% خلال عام 2019، إلى 11.4 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل 10.8 مليون دينار في عام 2018.