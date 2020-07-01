شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية تبدأ توزيع أرباح النصف الأول في 14 يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بدء توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 225 مليون ريال اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو المُقبل.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، أن الأرباح مستحقة التوزيع على عدد 450 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 675 مليون ريال عن العام 2019، بحصة تبلغ 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 174 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح 178 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر خلال الربع الأول بلغت 189 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 91 مليون ريال للربع المماثل من العام 2019، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.