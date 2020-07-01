شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات عقب مكاسبها الفصلية القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات أولى جلسات الربع السنوي الثالث ويوليو/تموز، وذلك بعد تحقيق مكاسب فصلية قوية في الربع السنوي الثاني.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 2.3 مليون وظيفة في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن بأقل من التوقعات بإضافة 2.8 مليون وظيفة.



وتستمر أزمة فيروس "كورونا" في الضغط على الأسواق والاقتصادات العالمية وسط سباق بين الشركات والمراكز البحثية والطبية لتطوير لقاح وعلاج للفيروس التاجي.

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وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم عن نتائج مبشرة لتجارب أولية أجرتها على البشر بلقاح طورته للوقاية من فيروس "كورونا".



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما دار من مناقشات تتعلق بالتوقعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 25907 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 10114 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3120 نقطة.