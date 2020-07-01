شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض في أولى جلسات الربع السنوي الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء الذي يعد أول جلسة في الربع السنوي الثالث وأول جلسة بالتبعية في يوليو/تموز، وذلك مع استمرار أزمة فيروس "كورونا".



ويخشى مراقبون من حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجي في الولايات المتحدة واقتصادات أخرى مما يدفع تلك الدول لاتخاذ قرارات بعودة الإغلاق وقيود التباعد الاجتماعي وغير ذلك من الخطوات التي أثرت سلباً في الطلب على السلع والمعادن ودفعت الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحت براثن الركود.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 967.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والذي يتحدث من خلاله عن مناقشات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وحالة الاقتصاد والتوقعات المحتملة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 1925.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1958.2 دولار وأقل سعر عند 1916.5 دولار.