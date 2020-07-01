الاقتصاد

البلاديوم ينخفض في أولى جلسات الربع السنوي الثالث

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض في أولى جلسات الربع السنوي الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء الذي يعد أول جلسة في الربع السنوي الثالث وأول جلسة بالتبعية في يوليو/تموز، وذلك مع استمرار أزمة فيروس "".


ويخشى مراقبون من حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجي في الولايات المتحدة واقتصادات أخرى مما يدفع تلك الدول لاتخاذ قرارات بعودة الإغلاق وقيود التباعد الاجتماعي وغير ذلك من الخطوات التي أثرت سلباً في الطلب على السلع والمعادن ودفعت الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحت براثن الركود.

Advertisements


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 967.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.


وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والذي يتحدث من خلاله عن مناقشات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وحالة الاقتصاد والتوقعات المحتملة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 1925.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1958.2 دولار وأقل سعر عند 1916.5 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلاديوم ينخفض في أولى جلسات الربع السنوي الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا