شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للهبوط قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام إلى الهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية بدعم بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،أظهرت انخفاضا حادا فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 39.08$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.83$، وسجل أعلى مستوي عند 40.56$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم بيانات قوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الصيني.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 537 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 29 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بمقدار 500 ألف برميل ، فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،ليرتفع الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ، وتشير التوقعات إلى تسارع الإنتاج للأسبوع الثاني على التوالي.