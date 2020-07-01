من اليوم وحتى 15 أغسطس.. ننشر رابط تقديم طلبات تركيب عداد الكهرباء الكودي بالمنصة الإلكترونية

كتب: ضياء السقا

بدأت اليوم الأربعاء، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تلقي طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد الكهرباء الكودي، حتى 15 أغسطس المقبل، من خلال المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة و الضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم يقوم بتسجيل بياناته و تقديم الطلب وإرسال صورة البطاقة الشخصية وبيانات إيصال الممارسة.

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وأضاف البيان أنه سيتم إرسال رقم لكل طلب ليتمكن المواطن من متابعة طلبه و سيتم توصيل الخدمة لمقدم الطلب خلال أيام من تقديم الطلب.

كانت الوزارة، قد أعلنت أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم الأربعاء، وذلك بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.

رابط تقديم طلبات تركيب عداد الكهرباء الكودي بالمنصة الالكترونية للخدمات: https://eservices.eehc.gov.eg/signup