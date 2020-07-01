ارتفاع جنوني للذهب في مصر.. والمعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في التاريخ

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، 1 يوليو، بمقدار 8 جنيهات، مقارنة بأسعار الثلاثاء، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 800 جنيه، للجرام، في أعلى سعر له في التاريخ.

وجاء ارتفاع الذهب في مصر، نتيجة صعوده عالميا، حيث صعدت أوقية الذهب من 1772 إلى 1786 دولارا.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 686 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 800 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 914 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.