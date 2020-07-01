شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأقل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا إضافة 2.369 مليون وظيفة فى حزيران/يونيو ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 2.850 مليون وظيفة ،أقل من وظائف أيار/مايو إضافة 3.065 مليون بعد التعديل من فقد 2.760 مليون وظيفة.

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