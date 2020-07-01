شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى 5 أشهر بفضل طلب قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى خمسة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بفضل طلب قوي على المعدن الأبيض كملاذ آمن ، وبدعم آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.4% إلى مستوي 18.44$ الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 18.19$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 18.18 $.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة بأكثر من 2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن النفيسة.

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وعلى صعيد تعاملات الربع الثاني من هذا العام ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 30 % ، فى أول مكسب فصلي خلال 2020 ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأخير من عام 2010 ، بسبب الطلب الواسع على معادن الملاذات الآمنة.

قفز سعر معدن الفضة لأعلى مستوى فى خمسة أشهر ، فى مستهل تعاملات الربع الثالث من هذا العام ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، خاصة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لمستوي قياسي جديد فى الولايات المتحدة.

ويدعم أسعار الفضة أيضا ، بيانات قوية فى الصين ،أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية بأفضل من التوقعات فى حزيران/يونيو ، الأمر الذي عزز آمال تعاف أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم سريعا من أثار جائحة فيروس كورونا.