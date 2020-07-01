شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه بعد يومين من الخسائر ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد القفزة الجديدة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، هذا ويترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ، والتي توفر أدلة هامة عن وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من أزمة الفيروس التاجي ، لعل أهم تلك البيانات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 97.62 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.39 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.22 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.80 نقطة.

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فى الولايات المتحدة ،قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى حوالي 46 ألف حالة يوم الثلاثاء ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية تفشي هذا الفيروس فى البلاد ، الأمر الذي صعد مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم لفترة أطول من المتوقع.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ، عن وظائف القطاع الخاص وعن قطاع الصناعات التحويلية ،توفر تلك البيانات مؤشرات قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 2.850 مليون وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع فقد 2.760 مليون وظيفة فى أيار/مايو.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 49.5 نقطة خلال حزيران/يونيو من مستوى 43.1 نقطة فى أيار/مايو.