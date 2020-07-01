شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تكتسي باللون الأحمر فى مستهل جلسات الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى أولى جلسات الربع الثالث من هذا العام ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بدعم صعود قطاعات التكنولوجيا والتعدين والعقارات.

وعلى صعيد جلسات الربع الثاني من هذا العام ،حقق مؤشر ستوكس أوروبا 600 ارتفاعا بحوالي 14% ، بأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015.

دعم تلك المكاسب الضخم ،إجراءات التحفيز المالي والنقدي الواسعة فى منطقة اليورو لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي ، بالإضافة نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على تفشي فيروس كوفيد 19 ،وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والخدمية فى معظم أنحاء أوروبا.

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تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.0% ، بفعل تنامي المخاوف حيال أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام.

فى الولايات المتحدة ،قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى حوالي 46 ألف حالة يوم الثلاثاء ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية تفشي هذا الفيروس فى البلاد ، الأمر الذي صعد مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم لفترة أطول من المتوقع.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ليحقق ارتفاعا بنسبة 19% على مدار الربع الثاني من هذا العام ،بأكبر مكسب فصلي منذ عام 1998.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.5% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3%.