شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى ثماني سنوات مقتربا من حاجز 1,800$ للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثماني سنوات ، مقتربة بشدة من الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,789.15$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,780.79$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,779.94$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الربع الثاني من هذا العام ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بحوالي 13 % ، فى سابع مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2016 ، بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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يعاذ هذا المكسب الفصلي الأكبر فى أربع سنوات إلى ارتفاع المخاطر فى معظم أسواق المال العالمية ، فهناك التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ،و التحفيز المالي والنقدي الضخم لمعظم البنوك المركزية الكبرى ،وانهيار أسعار النفط ،و التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب مخاوف الحروب التجارية العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط بسبب تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد بيانات إيجابية فى الصين وأوروبا ، عززت آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,178.90 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.

وعلى مدار الربع الثاني ،زادت حيازات الصندوق بنحو 210 طن متري بما يعادل تقريبا 22% من إجمالي حيازات الربع الأول ، فى ثاني زيادة فصلية على التوالي.