شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تقوم بالسداد المبكر لقرض للبنك السعودي الفرنسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي القيام بالسداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة بإجمالي مبلغ سداد قدره 45 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" إلى أن القرض كان من المفترض سداده من خلال ثلاثة أقساط مستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 م و 31 مارس 2021 م و 30 يونيو 2021م.

وأوضحت أسمنت نجران أنه تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2020 م، وبالتالي تكون الشركة انتهت من سداد كامل مبلغ القرض.

وذكرت أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

وأوضحت أنها بهذه الخطوة تكون قد انتهت من تنفيذ آخر خطوات ترتيب قائمة مركزها المالي، وعليه يكون لدى الشركة قرض واحد فقط بقيمة 355 مليون ريال والذي سيتم سداده بأقساط ميسره خلال فترة 5 سنوات، مما سيعزز من قوة المركز المالي للشركة وسيدعم تدفقاتها النقدية خلال الفترة القادمة.

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وكانت الشركة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن قيامها، بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة بمبلغ إجمالي قدره 355 مليون ريال، بنسبة استرداد تبلغ 88.75% من الإصدار الكلي.

وكانت أسمنت نجران قد قامت في أبريل 2020 بتوقيع اتفاقية تمويل بنكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة إجمالية قدرها 355 مليار ريال.

وذكرت حينها أن الهدف من التمويل السداد الكامل والنهائي لصكوك شركة أسمنت نجران والبالغ قيمتها الإجمالية 355 مليون ريال والمستحق سدادها بتاريخ 11 يونيو 2020.

وحققت أسمنت نجران صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 6.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض تكلفة التمويل.