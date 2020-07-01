الذهب يقترب من ذروة 8 أعوام وتنامي مخاوف الفيروس يعزز الطلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

ارتفع الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام اليوم الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1783.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل اكتوبر تشرين الأول 2012 في الجلسة السابقة عند 1785.46 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1802.20 دولار.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس " يظل الذهب مهيمنا كبديل للسندات وأداة تحوط عامة. العامل الرئيسي الذي يقود هذا الاتجاه في الوقت الراهن هو استمرار وجود درجة عالية من الضبابية بشأن توقعات النمو العالمية مستقبلا".

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وتابع "علاوة على ذلك، ففي حين زادت توقعات التضخم قليلا تراهن الأسواق على أن يواصل واضعو السياسات بذل قصارى جهدهم لكبح العائدات لتحفيز الاقتصادات ودعم الاوضاع المالية".

وألقي تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بظلال من الشك على آمال تعافي اقتصادي أسرع ما أدى لتدفق الأموال على الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1915.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6 إلى 18.24 دولار.