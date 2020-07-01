بعد اكتشاف الذهب.. "بشروش" حقل جديد للغاز فى البحر المتوسط بمصر



بعد يوم واحد من اكتشاف احتياطي كبير للذهب في مصر نجحت شركة إيني وشركائها في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط.

أعلنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء، عن تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب، يقع في منطقة امتياز شركة "شلاتين" للثروة المعدنية.

وقالت إن "نسبة الاستخلاص تبلغ 95 بالمئة، التي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار".

وأوضحت شركة إيني الإيطالية، في بيان لها اليوم، أن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترًا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غرب من حقل نورس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم جنوبي غرب .

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وأشارت الشركة، إلى أنه اكتشف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، لافتة إلى أنه سيتم اختبار البئر للإنتاج وهو يؤكد إمكانات الغاز والمتكثفات في المياة البحرية المصرية الضحلة.

وأشارت الشركة، إلي أنها ستبدأ مع شركائها BP و Total ، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في وضع خيارات التصور لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف "التتبع السريع" للإنتاج من خلال تحقيق اقصي استفادة مع البنىة التحتية الحالية للمنطقة.

وأوضحت الشركة، أنه بالتوازي مع أنشطة التطوير المرتبطة بهذا الاكتشاف الجديد، ستواصل إيني استكشاف "منطقة نورس الكبرى" بحفر بئر استكشافي آخر يسمى Nidoco NW-1 DIR هذا العام في امتياز أبو ماضي غرب .

يذكر أن اتفاقية امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط ، بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "ايجاس"، والمقاول" إيني بحصة 37.5%، مع قيامها بأعمال التشغيل، وشركة BP تمتلك 37.5% ، وتوتال تمتلك 25% من مصلحة المقاول.