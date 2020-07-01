شكرا لقرائتكم خبر عن سمو العقارية تعلن عن تاريخ وآلية صرف أرباح المساهمين عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سمو العقارية أنه سيتم صرف الأرباح النقدية عن عام 2019م يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020 بواقع (1) ريال عن كل سهم وإيداعها في حسابات المساهمين الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك وذلك عن طريق البنك السعودى الفرنسى.

وأشارت الشركة في بيان على موقع "تداول" أن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية تداول يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020م.

وأوضحت أنه يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك الفرنسى واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية أو الإتصال بالرقم المجاني للبنك.

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وفي الوقت نفسه أعلنت الشركة عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 30 يونيو 2020، ووافقت على البنود التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.

وكان مجلس إدارة سمو العقارية، قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 25 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 25 مليون سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت، في ديسمبر 2019، على طلب شركة سمو العقارية؛ بطرح 30% من أسهمها بالسوق الموازي "نمو".