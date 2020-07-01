الاقتصاد

أرامكو تعلن الأسعار الجديدة لكل من البروبان والبيوتان في عقود شهر يوليو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو عن أسعار منتجي البروبان والبيوتان وذلك لشهر يوليو 2020.

وأشارت الشركة إلى أن أسعار عقود البروبان عند 360 دولاراً للطن وهو ما يزيد عن سعر الشهر السابق (350 دولاراً للطن) بقيمة 10 دولارات.

كما رفعت أرامكو أسعار عقود البيوتان إلى 340 دولاراً للطن وهو ما يزيد كذلك عن سعره في يونيو (330 دولاراً للطن) بقيمة 10 دولارات، وذلك وفقا لموقع تحليل النفط.

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وكانت أرامكو قد خفضت أسعار بيع البيوتان لشهر يونيو لتسجل 330 دولارا للطن في مقابل 340 دولارا خلال الشهر الجاري.

بينما كانت قد حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 350 دولارا للطن، ارتفاعا من 340 دولارا في مايو.

وتعد تلك الأسعار معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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