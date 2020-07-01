شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن أسعار الوقود الجديدة خلال الثلث الأول من يوليو وبعد زيادة القيمة المضافة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية عن مراجعة أسعار الوقود الجديدة في الثُلث الأول من يوليو (الفترة من 1 يوليو إلى 10 يوليو 2020)، وذلك بعد تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وذكرت الشركة أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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وتقوم أرامكو السعودية بمراجعة أسعار البنزين باليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في صباح اليوم الحادي عشر.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.

وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.