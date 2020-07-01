شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.63% بما يعادل 0.50 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 31.18 دولار، كما يستفيد السهم وسط ذلك بالدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.67، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 33.95 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد