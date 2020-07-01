شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة بوينج (BA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -5.75% بما يعادل -11.19 نقطة ليستقر على سعر 183.30 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 166.30، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 233.69. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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